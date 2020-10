Milano, la crisi Covid costa 700 milioni al Comune (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ottobre 2020 - I conti del Comune sono ancora in rosso e potrebbero peggiorare, alla luce della nuova misure anti-coronavirus: coprifuoco dalle 18. Nella relazione aggiornata al terzo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020 - I conti delsono ancora in rosso e potrebbero peggiorare, alla luce della nuova misure anti-coronavirus: coprifuoco dalle 18. Nella relazione aggiornata al terzo ...

NFusardi : RT @thebrightside0: Perché nessuno parla @DavideGiac della rendita immobiliare che potrebbe ben sospendere per qualche mese la riscossione… - capitan40061160 : @caritas_milano @BeppeGiulietti @CaritasItaliana @BentivogliMarco @manginobrioches @paoloigna1 @VujaBoskov… - thebrightside0 : Perché nessuno parla @DavideGiac della rendita immobiliare che potrebbe ben sospendere per qualche mese la riscossi… - dottorschultz : RT @fgc_nazionale: Ora in piazza a #Milano al fianco dei #lavoratori combattivi e dei sindacati di lotta. #NonSiamoCarneDaMacello, facciamo… - dottorschultz : RT @fgc_nazionale: Lavoratori e studenti in piazza per lanciare un messaggio chiaro ai padroni: #NonSiamoCarneDaMacello, non pagheremo noi… -