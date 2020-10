Milano | iscrizioni al liceo Manzoni | sospesa la decisione sui requisiti

(Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020 - Tanto tuonò che piovve. Dopo le polemiche degli ultimi giorni - gli studenti avevano protestato in maniera plateale - i vertici delhanno deciso, almeno per il ...

La dirigenza del liceo fa retromarcia sui criteri di iscrizione al prossimo anno scolastico : stop alla precedenza in base al distanziamento meritocratico e alla residenza in centro ...Milano, 25 ottobre 2020 - Tanto tuonò che piovve. Dopo le polemiche degli ultimi giorni - gli studenti avevano protestato in maniera plateale - i vertici del liceo Manzoni hanno deciso, almeno per il ...