“Milano è sotto attacco | ma i dati sul contagio non sono quelli che ci raccontano”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020) In queste ore di grande difficoltà per Milano e la Lombardia, sta prendendo corpo l’ipotesi di un secondo lockdown che, per quanto dolorosa sul piano economico, a molti sembra essere l’unica soluzione per arginare l’escalation dei contagi da Covid-19. Si tratta chiaramente di una decisione politica, che però dovrà basarsi suoggettivi. Ma i numeri di questa pandemia, spiega l’epidemiologo Edgardo Valerio a TPI,tutt’altro che chiari. Tant’è che, a suo parere, chiudere nuovamente tutto rischia di non avere effetti concreti. Che ci fosse qualcosa da rivedere nelle statistiche diffuse fin dalle prime settimane dell’incubo-Coronavirus lo avevamo capito persino noi, pur non essendo esperti di statistica epidemiologica: per questo avevamo esortato le autorità a non ...