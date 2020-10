Milano: controlli a San Giuliano Milanese, tre denunciati (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, d'intesa con la Polizia locale, hanno eseguito dei controlli straordinari nella zona della 'movida' per la verifica del rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19. Un 37enne di origine peruviane, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato rintracciato presso la sua abitazione ed è stato denunciato per il reato di evasione. I militari hanno controllato 21 auto e 64 persone. Un 57enne, residente a Mediglia, è stato denunciato poiché controllato mentre era alla guida della sua macchina in stato di ebbrezza alcolica. Quattro giovani sono invece stati sanzionati poiché passeggiavano senza indossare la mascherina. Controllati alcuni esercizi pubblici: una 67enne, titolare di una trattoria nel ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donato, d'intesa con la Polizia locale, hanno eseguito deistraordinari nella zona della 'movida' per la verifica del rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19. Un 37enne di origine peruviane, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato rintracciato presso la sua abitazione ed è stato denunciato per il reato di evasione. I militari hanno controllato 21 auto e 64 persone. Un 57enne, residente a Mediglia, è stato denunciato poiché controllato mentre era alla guida della sua macchina in stato di ebbrezza alcolica. Quattro giovani sono invece stati sanzionati poiché passeggiavano senza indossare la mascherina. Controllati alcuni esercizi pubblici: una 67enne, titolare di una trattoria nel ...

maANDmo : Mi dicono che ieri sera in un Getfit di Milano, i #NAS avrebbero fatto ritirare gli asciugacapelli, ma perché se si… - roncadr59 : No ! Zingaretti aperivirus a Milano , Sala abbraccia un cinese ,no a controlli provenienti Cina questo ha favorito… - rep_milano : Coprifuoco a Milano: sabato di controlli nelle zone della movida e di strade del centro deserte alle 23 [aggiorname… - AleSans1 : @matteograndi Non possono mettere 1 carabiniere per ogni abitante, perché ci sarebbe da fare così... due controlli… - Notiziedi_it : Quelle notti di sirene nella Milano deserta: movida spezzata, controlli rafforzati e le prime multe -

Ultime Notizie dalla rete : Milano controlli Milano: controlli Porta Genova, 4 indagati, 11 multati senza mascherina LiberoQuotidiano.it Milano: controlli a San Giuliano Milanese, tre denunciati

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, d'intesa con la Polizia locale, hanno eseguito dei controlli straordinari nella zona della 'movida' per la verifica ...

Ciclismo: Il 5G di TIM protagonista al Giro d’Italia a Milano

Questa domenica ai visitatori dello stand Tim in Piazza Castello sarà possibile vivere la tappa finale a 360 gradi grazie ai servizi innovativi abilitati dalla nuova tecnologia. Le riprese dei ciclist ...

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, d'intesa con la Polizia locale, hanno eseguito dei controlli straordinari nella zona della 'movida' per la verifica ...Questa domenica ai visitatori dello stand Tim in Piazza Castello sarà possibile vivere la tappa finale a 360 gradi grazie ai servizi innovativi abilitati dalla nuova tecnologia. Le riprese dei ciclist ...