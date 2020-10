Milano, al liceo Manzoni entri solo con la media del 9 e se abiti in centro (Di domenica 25 ottobre 2020) Un criterio meritocratico e uno topografico. Per entrare al liceo classico Manzoni di Milano, dal prossimo anno, bisogna soddisfare criteri che sono già stati contestati dagli studenti e che hanno sollevato polemiche. Per poter ambire a uno dei licei più prestigiosi della città bisogna avere la media, almeno del nove, in italiano, inglese e matematica nella pagella di seconda media e abitare nel centro della città, Municipio 1. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) Un criterio meritocratico e uno topografico. Per entrare al liceo classico Manzoni di Milano, dal prossimo anno, bisogna soddisfare criteri che sono già stati contestati dagli studenti e che hanno sollevato polemiche. Per poter ambire a uno dei licei più prestigiosi della città bisogna avere la media, almeno del nove, in italiano, inglese e matematica nella pagella di seconda media e abitare nel centro della città, Municipio 1.

Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - Corriere : E al liceo Manzoni di Milano entrano solo gli alunni con 9 e 10 e che abitano in centro - Corriere : E al liceo Manzoni di Milano entrano solo gli alunni con 9 e 10 e che abitano in centro - Scemifreddi : Al liceo Manzoni di Milano, entrano solo alunni coi voti alti. È come se in Svizzera facessero entrare solo quelli… - _omar_1_9_9_8_ : RT @giuliaselvaggi2: Al liceo pubblico #Manzoni di Milano per ragioni di spazio covid l’anno prossimo avranno priorità gli studenti con med… -