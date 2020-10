Milan | si tenta il recupero in extremis per la Roma | il turco in panchina?

(Di domenica 25 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu è al lavoro per recuperare dall'infortunio alla caviglia rimediato in allenamento.

marco60646081 : #MilanRoma lunedì. Partita senza storia #Milan lanciato verso lo scudetto tenta la fuga, una #Roma spacciata andrà… - Milannews24_com : Milan, Calhanoglu tenta il miracolo: può esserci lunedì contro la Roma - PagineRomaniste : #Smalling tenta il recupero contro il #Milan #ASRoma #MilanRoma - Pappagallo0 : RT @romanewseu: #Milan, #Calhanoglu tenta il recupero lampo contro la Roma #ASRoma #Romanewseu - WiAnselmo : #Milan, Calhanoglu tenta il recupero: allenamenti individuali e terapie. Il 'tutto per tutto' in vista della #Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tenta

QUOTIDIANO.NET

Non solo un difensore per Pioli, con Milenkovic che resta in pole nella lista di Maldini. Il 'Diavolo' potrebbe provarci anche per Icardi ...Centrodestra e centrosinistra sono alle prese con le candidature a sindaco di Milano. Ecco i nomi che circolano negli incontri dei partiti ...