Milan-Roma, Pioli: “Vogliamo continuare così”. Fonseca: “Ultimi risultati positivi” (Di domenica 25 ottobre 2020) Le dichiarazioni della vigilia di Milan-Roma. Pioli: “Al lavoro per il rinnovo di Donnarumma”. MilanO – Vigilia di Milan-Roma. I due tecnici in conferenza stampa hanno presentato la sfida in programma a San Siro alle ore 20.45 di lunedì 26 ottobre 2020. Milan-Roma, la conferenza stampa di Stefano Pioli In conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato nei dettagli la sfida con i giallorossi: “Vogliamo continuare a fare bene. Affrontiamo una squadra molto forte, hanno inserito giocatori importanti. E’ una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giuste per essere una compagine ambizione. Ci aspettiamo una partita aperta“, le parole ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Le dichiarazioni della vigilia di: “Al lavoro per il rinnovo di Donnarumma”.O – Vigilia di. I due tecnici in conferenza stampa hanno presentato la sfida in programma a San Siro alle ore 20.45 di lunedì 26 ottobre 2020., la conferenza stampa di StefanoIn conferenza stampa Stefanoha presentato nei dettagli la sfida con i giallorossi: “Vogliamoa fare bene. Affrontiamo una squadra molto forte, hanno inserito giocatori importanti. E’ una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giuste per essere una compagine ambizione. Ci aspettiamo una partita aperta“, le parole ...

