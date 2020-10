Milan-Roma: le dichiarazioni di Pioli e Fonseca (Di domenica 25 ottobre 2020) Queste le dichiarazioni di Pioli e Fonseca nelle conferenze stampa di oggi alla vigilia del big match di San Siro. Domani infatti, lunedì 26 ottobre 2020, alle 20.45 si disputerà Milan-Roma, gara valida per la quinta giornata di campionato di Serie A. Le dichiarazioni di Pioli L’allenatore rossonero ha commentato gli ottimi risultati che sta avendo la squadra: Ventuno risultati utili consecutivi non sono casuali ed evidenziano i nostri valori. In tante situazioni dobbiamo ancora migliorare, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme da un solo anno. Possiamo ancora crescere molto e sfruttiamo ogni partita per riuscirci.Siamo partiti col piede giusto e ogni singola partita rappresenta la prova del nove. Dobbiamo sempre giocare al massimo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) Queste ledinelle conferenze stampa di oggi alla vigilia del big match di San Siro. Domani infatti, lunedì 26 ottobre 2020, alle 20.45 si disputerà, gara valida per la quinta giornata di campionato di Serie A. LediL’allenatore rossonero ha commentato gli ottimi risultati che sta avendo la squadra: Ventuno risultati utili consecutivi non sono casuali ed evidenziano i nostri valori. In tante situazioni dobbiamo ancora migliorare, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme da un solo anno. Possiamo ancora crescere molto e sfruttiamo ogni partita per riuscirci.Siamo partiti col piede giusto e ogni singola partita rappresenta la prova del nove. Dobbiamo sempre giocare al massimo, ...

