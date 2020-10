Milan, Calhanoglu recuperato e a disposizione per la sfida contro la Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu torna a disposizione del Milan per la sfida contro la Roma. Lo comunica il giornalista di Sky Mario Giunta tramite un tweet, riportando un’indiscrezione raccolta dal collega Manuele Baiocchini. “Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per la sfida contro la Roma!” si legge nel post su Twitter. Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per la sfida contro la Roma! Via @ManuBaio da Milanello@SkySport #Fantanews #SkyFantaShow — ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Hakantorna adelper lala. Lo comunica il giornalista di Sky Mario Giunta tramite un tweet, riportando un’indiscrezione raccolta dal collega Manuele Baiocchini. “, super recupero di. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per lala!” si legge nel post su Twitter., super recupero di. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per lala! Via @ManuBaio daello@SkySport #Fantanews #SkyFantaShow — ...

Hakan Calhanoglu torna a disposizione del Milan per la sfida contro la Roma. Lo comunica il giornalista di Sky Mario Giunta tramite un tweet, riportando un’indiscrezione raccolta dal collega Manuele ...

