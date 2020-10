Meteo Italia nel lungo periodo: solo ANTICICLONE, solo clima mite (Di domenica 25 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ci siamo, novembre è ormai alle porte e nel bel mezzo della stagione autunnale ecco riapparire il Vortice Polare. In realtà è già presente, ne abbiamo parlato abbondantemente le scorse settimane, ma le influenze sulle nostre condizioni Meteo climatiche si percepiranno maggiormente nella prima decade di novembre. Saranno influenze legate a una vigoria importante, lo si evince dall’indice AO estremamente positivo (ricordiamoci che si tratta di un indice descrittivo proprio dello stato di salute del Vortice stesso), il ché significa che andremo incontro a frequenti rimonte anticicloniche e che le temperature potrebbero stazionare sovente al di sopra delle medie stagionali. I principali modelli matematici, in tal senso, lasciano pochi dubbi: ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ci siamo, novembre è ormai alle porte e nel bel mezzo della stagione autunnale ecco riapparire il Vortice Polare. In realtà è già presente, ne abbiamo parlato abbondantemente le scorse settimane, ma le influenze sulle nostre condizionitiche si percepiranno maggiormente nella prima decade di novembre. Saranno influenze legate a una vigoria importante, lo si evince dall’indice AO estremamente positivo (ricordiamoci che si tratta di un indice descrittivo proprio dello stato di salute del Vortice stesso), il ché significa che andremo incontro a frequenti rimonte anticicloniche e che le temperature potrebbero stazionare sovente al di sopra delle medie stagionali. I principali modelli matematici, in tal senso, lasciano pochi dubbi: ...

