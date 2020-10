Meteo d’Inverno | la VALLE PADANA e le prospettive di neve e gelo

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 25 ottobre 2020)in. Consultando i modelli matematici stagionali ho intravvisto quello che potrebbe avvenire il prossimo Inverno, e dopo pessime previsioni viste gli altri anni, stavolta tutto potrebbe indurre a prospettare alcune buone occasioni diabbondante sino alla. Niente proclami, ovviamente, queste previsioniclimatiche andranno validate con previsioniche faremo a suo tempo, la cui affidabilità non è di certo la medesima di queste tracce di tendenza stagionale. La novità che mi ha sorpreso è vedere che per la stagione fredda che ci aspetta, e che sempre più si avvicina, non appaiono anomalie tali da azzerare le possibilità di vedere nevicare sino ...