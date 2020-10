Meteo Aeronautica 30 giorni | ci risiamo con le anomalie climatiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nonostante le, l’Autunno proseguirà nella sua via.Il bollettinocon validità 30diffuso dell’Militare presenta marcate, con una persistente tendenza a precipitazioni sotto la media nelle regioni settentrionali, che gradualmente si estenderà, nel corso del periodo di previsione, a tutta Italia. La temperatura viene indicata sotto media per parte d’Italia solo nella prima parte del periodo di previsione, ma poi le ultime due settimane sono proposte piuttosto asciutte e con temperatura superiore alla media. Addirittura, nel periodo che va verso la metà mese, vengono tracciate temperature di gran lunga superiori alle medie stagionali. Stavolta ...

Autunno che vira verso marcate anomalie climatiche. Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare presenta marcate anomalie climatiche, con una persistente tendenza a pr ...Le previsioni meteo per domenica 25 ottobre dicono che in mattinata ci sarà un miglioramento su buona parte delle regioni, con cielo per lo più soleggiato e maggiori addensamenti nuvolosi sul nord-est ...