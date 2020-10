METEO 7 Giorni Nuova settimana inizia col MALTEMPO | poi CAMBIA TUTTO

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 25 ottobre 2020)SINO AL 31 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il primo fronte è ormai sfilato sui Balcani, lasciando spazio ad un parziale temporaneo miglioramento sull’Italia. Si tratta solo di un brevissima tregua, visto che unaminacciosa perturbazione è già alle porte ed avanza rapidamente dalla Francia, conin peggioramento a partire dalle regioni di Nord-Ovest. La pausa di tempo più stabile si è concretizzata per effetto dell’inserimento di un modesto promontorio interciclonico che si frappone fra il vortice sfilato ad est dell’Italia e la saccatura ben più imponente che si avvicina a grandi falcate da ovest. Non ci sarà in alcuna maniera l’anticiclone ad ostacolare laperturbazione. Il peggioramento entrerà poi ...