Mercedesz Henger contro la madre Eva: «Mi diceva che ero cicciona, facevo schifo per l’acne» (Di domenica 25 ottobre 2020) Mercedesz Henger si scaglia contro la madre Eva Henger sul social. Tempo fa Eva Henger aveva parlato in un’intervista della crescita muscolare della figlia Mercedesz Henger, sottolineando che appariva poco femminile e di preferirla prima. Lei ha risposto su Instagram: “Mi diceva che ero cicciona, facevo schifo per l’acne”. Mercedesz si è sfogata dalle stories del suo account: “Dopo mesi che non la sento mi continuano ad arrivare queste punzecchiate che non credo di meritare. Le cose che ho detto contro di lei erano solo in mia difesa perché ero stata attaccata”. L’accusa è quella di fare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 ottobre 2020)si scaglialaEvasul social. Tempo fa Evaaveva parlato in un’intervista della crescita muscolare della figlia, sottolineando che appariva poco femminile e di preferirla prima. Lei ha risposto su Instagram: “Miche eroper l’acne”.si è sfogata dalle stories del suo account: “Dopo mesi che non la sento mi continuano ad arrivare queste punzecchiate che non credo di meritare. Le cose che ho dettodi lei erano solo in mia difesa perché ero stata attaccata”. L’accusa è quella di fare ...

blogtivvu : Eva Henger e Mercedesz: lite è una farsa? Ex attrice replica a segnalazione - zazoomblog : Mercedesz Henger camicetta sexy e acconciatura ‘particolare’: che incanto – FOTO - #Mercedesz #Henger #camicetta - zazoomblog : Eva Henger e Mercedesz le liti sono una farsa? La versione dell’ex attrice - #Henger #Mercedesz #farsa? #versione - fabbianorozzang : RT @GianniVEVO2021: Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. - GianniVEVO2021 : Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. -