Meloni | «Il cinismo di Conte è intollerabile | l’Italia paga la vanità e l’incompetenza del governo»

(Di domenica 25 ottobre 2020) «Di fronte all’aumento esponenziale dei contagi ilnaviga a vista». Lo dichiara Giorgia, sulla sua pagina Facebook. «Fa la cosa più semplice, cioè cercare un capro espiatorio da additare. E massacra interi settori. Invece dovrebbe fare quello che gli compete». Quindi dovrebbe occuparsi di «sanità, trasporti, tutela delle persone a rischio e dei più fragili. Come Fratelli d’Italia chiede da mesi». Giorgia: «Sui trasporti fanno finta di nulla» «I trasporti sono una delle cause principali di contagio e la più facile da prevedere. Pur sapendolo ilcontinua a fare finta di nulla», continua la leader di FdI. «Parla di tutto fuorché di questo. Invece colpisce la ristorazione. ...

La doccia fredda arriva alle 16.06. Squilla il telefono di Matteo Salvini. All'altro capo c'è il premier Giuseppe Conte. «Mi ha telefonato - racconta un leader leghista particolarmente indignato - per ...Anche Giorgia Meloni poco fa è intervenuta per commentare le nuove misure ... Vogliamo che siano garantiti i mancati introiti e i danni emergenti per tutte quelle che Conte, con un cinismo ...