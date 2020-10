Mecna | Mentre nessuno guarda è il nuovo album

Leggi su soundsblog

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nella classifica Fimi deglipiù venduti in Italia di questa settimana, ildi, dal titolo, ha esordito direttamente sul podio, precisamente alla posizione numero 2. Il quintodi inediti del rapper e cantautore foggiano, disponibile dal 16 ottobre 2020, è stato lanciato dal singolo Tutto ok, che vede la partecipazione di Frah Quintale. Il video di Tutto ok è stato pubblicato il 20 ottobre 2020. Dal 4 giugno scorso, invece,ha pubblicato altre quattro tracce contenute in quest’: Hoto un’altra, Così forte/Paura di me, pubblicati nel luglio scorso, e Vivere, canzone che vede la partecipazione di Izi ...