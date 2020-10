Massimo Galli si candida con il centrosinistra?". Indiscreto "Segretissimo": l'indizio in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Vuoi vedere che Massimo Galli scende in politica, ovviamente con il centrosinistra? A lanciare il sospetto il "Segretissimo" Indiscreto di Arnaldo Magro sul Tempo. A destare più di un dubbio l'intervista rilasciata dal virologo dell'ospedale Sacco di Milano a Daria Bignardi per L'Assedio, sul Nove. "Sanità lombarda sbagliata, la politica ha sbagliato, si è privilegiato il privato rispetto al pubblico", ha accusato il professore puntando il dito sul governatore Attilio Fontana. "Sarà anche vero, ma la denuncia ha un certo sottofondo politico - spiega Magro -. Il mantra del centrosinistra, riproposto cosi, dal professor Galli a noi suona subliminale come messaggio". Quindi la stoccata: "Che il professore non abbia simpatia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Vuoi vedere chescende in politica, ovviamente con il? A lanciare il sospetto il "di Arnaldo Magro sul Tempo. A destare più di un dubbio l'intervista rilasciata dal virologo dell'ospedale Sacco di Milano a Daria Bignardi per L'Assedio, sul Nove. "Sanità lombarda sbagliata, la politica ha sbagliato, si è privilegiato il privato rispetto al pubblico", ha accusato il professore puntando il dito sul governatore Attilio Fontana. "Sarà anche vero, ma la denuncia ha un certo sottofondo politico - spiega Magro -. Il mantra del, riproposto cosi, dal professora noi suona subliminale come messaggio". Quindi la stoccata: "Che il professore non abbia simpatia ...

