Mario Balotelli e la battuta a Dayane Mello: “Basta fare le femministe…” (Di domenica 25 ottobre 2020) Mario Balotelli risponde alle accuse che gli sono state rivolte, a seguito della frase indirizzata a Dayane Mello. “Basta fare le femministe…“ Visualizza questo post su Instagram #tigerman 🐅 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 8 Set 2020 alle ore 4:03 PDT Mario Balotelli, ospite attesissimo della scorsa puntata … L'articolo Mario Balotelli e la battuta a Dayane Mello: “Basta fare le femministe…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020)risponde alle accuse che gli sono state rivolte, a seguito della frase indirizzata a. “Bastale femministe…“ Visualizza questo post su Instagram #tigerman 🐅 Un post condiviso da🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 8 Set 2020 alle ore 4:03 PDT, ospite attesissimo della scorsa puntata … L'articoloe la: “Bastale femministe…” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP - tpi : Il vergognoso sessismo di sua maestà l’intoccabile Mario Balotelli al #GfVip. - pisto_gol : Non avevo assistito alla performance di Mario Balotelli al #gfvip2020 Comincio a pensare che abbia ragione #ASacchi… - FelettiDavide : @AdryWebber E non hai letto come Selvaggia definisce Mario Balotelli ?? ???????????????????????? - stefvot : Grande Fratello Vip, Mario Balotelli e la battuta offensiva su Dayane Mello che fa infuriare il web. Signorini pret… -