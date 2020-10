Maria Teresa Ruta, parla la ex del marito Roberto: «Lui ha cominciato a frequentarla quando stavamo ancora insieme» (Di domenica 25 ottobre 2020) È una richiesta di aiuto quella avanzata a Domenica Live dalla madre del figlio di Roberto Zappulla, attuale compagno di Maria Teresa Ruta (nella foto di copertina e sotto). La relazione sarebbe durata dieci anni, ma Ruta, ora nella casa del Grande Fratello Vip, l’ha definita storia di una notte. E così, Anna, madre del figlio di Roberto, non ci sta: «Io sono stata dieci anni con Roberto, non è durata una notte . Ha infangato la mia dignità di donna. quando lui ha conosciuto Maria Teresa e ha iniziato a frequentarla, noi stavamo ancora insieme. Il bambino è nato dopo quattro anni dall’inizio della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 ottobre 2020) È una richiesta di aiuto quella avanzata a Domenica Live dalla madre del figlio diZappulla, attuale compagno di(nella foto di copertina e sotto). La relazione sarebbe durata dieci anni, ma, ora nella casa del Grande Fratello Vip, l’ha definita storia di una notte. E così, Anna, madre del figlio di, non ci sta: «Io sono stata dieci anni con, non è durata una notte . Ha infangato la mia dignità di donna.lui ha conosciutoe ha iniziato a, noi. Il bambino è nato dopo quattro anni dall’inizio della ...

