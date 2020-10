Marco Bocci, la malattia ha rischiato di ucciderlo: cosa ha avuto l’attore (Di domenica 25 ottobre 2020) Per Marco Bocci è davvero impossibile dimenticare la malattia che lo ha costretto in ospedale e ha rischiato di ucciderlo due anni fa. Per Marco Bocci e i suoi fan è ancora viva la paura per la malattia che ha colpito l’attore due anni fa. Quell’infezione pericolosa e la corsa in ospedale sono stati dei … L'articolo Marco Bocci, la malattia ha rischiato di ucciderlo: cosa ha avuto l’attore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 25 ottobre 2020) Perè davvero impossibile dimenticare lache lo ha costretto in ospedale e hadidue anni fa. Pere i suoi fan è ancora viva la paura per lache ha colpito l’attore due anni fa. Quell’infezione pericolosa e la corsa in ospedale sono stati dei … L'articolo, lahadihal’attore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @EzioGreggio @MarcoBocci @frankgabbani #FrancescaManzini Nella puntata talk su Papa Francesco… - UnDueTreBlog : Domenica In – Settima puntata del 25 ottobre 2020 – Ezio Greggio, Francesco Gabbani, Marco Bocci e tanti altri ospi… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @EzioGreggio @MarcoBocci @frankgabbani #FrancescaManzini Nella puntata talk su Papa Francesco… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani, Francesca Manzini. Nella puntata talk su Papa Fr… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_A Domenica In su Rai1 Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani -