Marco Bocci: età, altezza, peso, origini, la malattia, moglie attrice e figli (Di domenica 25 ottobre 2020) Se siete fan di Romanzo Criminale, la serie tv, lo avrete conosciuto nei panni dell’affascinante commissario Scialoja. Marco Bocci è un attore molto apprezzato dal pubblico, nonché il sogno nel cassetto di molti ammiratori. Quest’ultimi però si sono dovuti mettere l’anima in pace, dal momento che ha già costruito una splendida famiglia al fianco della (celebre) donna che ama. Tempo fa ha vissuto anche un brutto momento, cerchiamo di conoscerlo meglio. Il suo cognome è Bocciolini, Marco Bocci però suonava meglio per disegnare una carriera nel mondo dello spettacolo. La recitazione è sempre stata la sua passione, sin da quando era un bambino. L’infanzia dell’interprete è trascorsa in serenità, nella provincia ... Leggi su tuttivip (Di domenica 25 ottobre 2020) Se siete fan di Romanzo Criminale, la serie tv, lo avrete conosciuto nei panni dell’affascinante commissario Scialoja.è un attore molto apprezzato dal pubblico, nonché il sogno nel cassetto di molti ammiratori. Quest’ultimi però si sono dovuti mettere l’anima in pace, dal momento che ha già costruito una splendida famiglia al fianco della (celebre) donna che ama. Tempo fa ha vissuto anche un brutto momento, cerchiamo di conoscerlo meglio. Il suo cognome èolini,però suonava meglio per disegnare una carriera nel mondo dello spettacolo. La recitazione è sempre stata la sua passione, sin da quando era un bambino. L’infanzia dell’interprete è trascorsa in serenità, nella provincia ...

MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @EzioGreggio @MarcoBocci @frankgabbani #FrancescaManzini Nella puntata talk su Papa Francesco… - UnDueTreBlog : Domenica In – Settima puntata del 25 ottobre 2020 – Ezio Greggio, Francesco Gabbani, Marco Bocci e tanti altri ospi… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @EzioGreggio @MarcoBocci @frankgabbani #FrancescaManzini Nella puntata talk su Papa Francesco… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani, Francesca Manzini. Nella puntata talk su Papa Fr… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_A Domenica In su Rai1 Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani -