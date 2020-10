Manchester City, Guardiola: “Rosa troppo corta, non abbiamo abbastanza ricambi per tutte le competizioni” (Di domenica 25 ottobre 2020) Partenza non ottimale in Premier League per il Manchester City.La squadra guidata da Pep Guardiola ha collezionato il secondo pareggio di questo inizio di stagione, dopo aver messo in campo prestazioni non all'altezza di quelli che sono sempre stati gli abituali standard. In seguito alla rete del West Ham siglata da Antonio, i Citizens sono riusciti ad ottenere il pareggio grazie al gol di Foden e ad attacchi disperati che tuttavia non hanno portato alla vittoria della sfida in rimonta. Nel post partita sono arrivate puntuali le dichiarazioni del tecnico catalano, che ha imputato questo ennesimo risultato considerato negativo all'eccessiva quantità di impegni e alla rosa - a detta sua - troppo corta: “In tutte ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Partenza non ottimale in Premier League per il.La squadra guidata da Pepha collezionato il secondo pareggio di questo inizio di stagione, dopo aver messo in campo prestazioni non all'altezza di quelli che sono sempre stati gli abituali standard. In seguito alla rete del West Ham siglata da Antonio, i Citizens sono riusciti ad ottenere il pareggio grazie al gol di Foden e ad attacchi disperati che tuttavia non hanno portato alla vittoria della sfida in rimonta. Nel post partita sono arrivate puntuali le dichiarazioni del tecnico catalano, che ha imputato questo ennesimo risultato considerato negativo all'eccessiva quantità di impegni e alla rosa - a detta sua -: “In...

