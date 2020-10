Malati gravi, ma negativi al Covid: la disperazione di chi non riesce a farsi curare perché non ha il Coronavirus (Di domenica 25 ottobre 2020) Sembra esistere solo il Covid-19. Si parla di Coronavirus ovunque, come se la causa di ogni morte possa essere riconducibile solamente al virus. La pandemia ci ha assorbito, ha cambiato le nostre abitudini e ha reso ancora più fragile il sistema ospedaliero. E se a marzo le nostre strutture non erano pronte ad affrontare un’emergenza, ora molti ospedali sembrano essere presi d’assalto. E quello che preoccupa è l’aumento delle terapie intensive e la mancanza di posti letto. La verità è che non si muore solo di Covid-19. Continuano ad esistere anche tutte le altre malattie e gli italiani dovrebbero poter avere l’assistenza e tutte le cure necessarie. Leggi anche: Muore in auto davanti all’ospedale tra le urla disperate della moglie e della sorella: ‘Fateci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Sembra esistere solo il-19. Si parla diovunque, come se la causa di ogni morte possa essere riconducibile solamente al virus. La pandemia ci ha assorbito, ha cambiato le nostre abitudini e ha reso ancora più fragile il sistema ospedaliero. E se a marzo le nostre strutture non erano pronte ad affrontare un’emergenza, ora molti ospedali sembrano essere presi d’assalto. E quello che preoccupa è l’aumento delle terapie intensive e la mancanza di posti letto. La verità è che non si muore solo di-19. Continuano ad esistere anche tutte le altre malattie e gli italiani dovrebbero poter avere l’assistenza e tutte le cure necessarie. Leggi anche: Muore in auto davanti all’ospedale tra le urla disperate della moglie e della sorella: ‘Fateci ...

