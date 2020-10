Luigi Di Maio dopo il Dpcm: “Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “In questo momento si sta parlando solo dell’Italia ma ricordiamoci che l’Italia è uno dei Paesi con meno contagi in Europa. Questo vuol dire che noi dobbiamo anticipare delle mosse adesso per evitare che questa curva salga così tanto e scongiurare un nuovo lockdown”. Queste le parole ai microfoni di ‘Live non è la D’Urso’ da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha commentato il nuovo Dpcm firmato dal Premier Conte. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “In questo momento si sta parlando solo dell’Italia ma ricordiamoci che l’Italia è uno dei Paesi con meno contagi in Europa. Questo vuol dire che noi dobbiamo anticipare delle mosse adesso per evitare che questa curva salga così tanto eunlockdown”. Queste le parole ai microfoni di ‘Live non è la D’Urso’ da parte del ministro degli EsteriDiche ha commentato ilfirmato dal Premier Conte.

