Luca Toni rapinato in casa. L'ex attaccante: "Sono stati brutti momenti"

MODENA – Luca Toni rapinato in casa. Piccola disavventura per l'ex attaccante italiano, che si è visto entrare dei malviventi nel proprio appartamento nella serata di giovedì 22 ottobre 2020. Nessun danno fisico per lui e la moglie, ma solo la perdita di oggetti molto importanti per Toni. La Procura ha aperto un'indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica della vicenda e risalire all'identità del malviventi.

