Lovers Film Festival | Achille Lauro chiude l’edizione

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 25 ottobre 2020) La mattina ha esposto la sua opera “Love is Love” al Museo Nazionale del Cinema, in serata ha dialogato con Vladimir Luxuria per parlare di amore, diritti e uguaglianza., vista l’emergenza Covid, non è venuto a Torino ma la sua presenza si sente. Love is Love, è la prima opera metafisica dell’artista romano ha preso vita con una performance. Nell’opera l’artista racconta il significato dell’essere oggetto di una discriminazione di genere, rinndo in una gabbia due persone ed esibendo il loro sentimento in silenzio. La gabbia, minimale e fatiscente, ricorda le gabbie da circo e le due persone svestite all’interno due animali addestrati per l’ultimo spettacolo. L’atto d’amore, rinchiuso tra le sbarre, diventa ...