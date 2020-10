L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per lunedi 26 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’oroscopo diFox per lunedì 262020. Ariete: La Luna oggi e domani sarà attiva, ma questo non basterà a far tornare l’amore. Sul fronte lavoro, non metterti contro una persona. Fai valere le tue ragioni! Toro: Cerca di rimuovere quello che è accaduto nelle ultime 48 ore e tieni lontano da te le discussioni banali. Sul fronte lavoro, hai avuto una stagione molto difficile. In questi giorni ragiona prima di fare scelte affrettate. Gemelli: La Luna è contraria, cerca di non rovinare tutto all’ultimo momento. Sul fronte lavoro, aspetta prima di dire cose che potrebbero farti finire nei guai. Cancro: La Luna è in ottimo aspetto: ti aiuterà a risolvere qualche problemino d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le cose andranno ...