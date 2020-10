Locatelli: niente panico, non siamo ridotti come a marzo ma la nuova stretta è indispensabile (Di domenica 25 ottobre 2020) L’epidemia non è più governabile? Non è così, non siamo vicini alla perdita di controllo. C’è stata una marcata accelerazione di casi. Però l’impatto in termini di ricoveri nelle terapie intensive e di numeri di persone che perdono la vita non è certamente paragonabile a quello osservato nei mesi di marzo-aprile. Evitiamo, quindi, di farci prendere dal panico”. Lo ha detto Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità al Corriere della Sera. Locatelli: ognuno contribuisca limitando gli spostamenti “È tempo di mantenere i nervi saldi ed evitate divisioni e polemiche. Il Paese è molto più preparato in termini di disponibilità di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 ottobre 2020) L’epidemia non è più governabile? Non è così, nonvicini alla perdita di controllo. C’è stata una marcata accelerazione di casi. Però l’impatto in termini di ricoveri nelle terapie intensive e di numeri di persone che perdono la vita non è certamente paragonabile a quello osservato nei mesi di-aprile. Evitiamo, quindi, di farci prendere dal”. Lo ha detto Franco, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità al Corriere della Sera.: ognuno contribuisca limitando gli spostamenti “È tempo di mantenere i nervi saldi ed evitate divisioni e polemiche. Il Paese è molto più preparato in termini di disponibilità di ...

Evitiamo, quindi, di farci prendere dal panico», cerca di metter freno alle nostre paure Franco Locatelli, componente del comitato tecnico scientifico, Cts, e presidente del consiglio superiore di ...

