Lo spettacolo dal vivo leva gli scudi contro il Dpcm di ottobre | “I teatri sono luoghi sicuri”

"I teatri sono luoghi sicuri". Le associazioni dello spettacolo dal vivo protestano contro la chiusura di cinema e teatri, annunciata nelle bozze del nuovo Dpcm firmato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Un settore, dicono i sindacati, penalizzato nonostante sia uno dei più sicuri secondo i dati sui contagi: dalla riapertura di giugno, su 347.262 spettatori che hanno comprato un biglietto per un concerto o un spettacolo solo uno è risultato contagiato. "Un dolore la chiusura di teatri e cinema – ha scritto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, su Twitter – Ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e ...

Il presidente Fontana cita, come evidenziato dai dati di una ricerca effettuata dall'Agis e trasmessa alle istituzioni ed agli organi di informazione, "i luoghi di spettacolo si sono rivelati tra i ...

I teatri e i cinema chiudono: gli appelli al governo di ripensarci

Teatri e cinema chiudono ancora una volta. Così stabilisce il nuovo DPCM di oggi 24 ottobre. Una decisione pesante e - per chi è andato a teatro nelle scorse settimane- ingiustificato, perchè le sale ...

