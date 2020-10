Lo sfogo di Paolo Barelli: “Dpcm insensibile verso lo sport. Ingiusta la chiusura delle piscine” (Di domenica 25 ottobre 2020) È di oggi la notizia che il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani, lunedì 26 luglio, in seguito alla crescita del contagio da Covid-19, andrà a sospendere l’attività di palestre e piscine. Una notizia sconvolgente per il mondo dello sport italiano. Ad intervenire sull’argomento, rilasciando dichiarazioni all’ANSA, è stato il presidente della FIN Paolo Barelli: “Il nuovo Dpcm dimostra la totale insensibilità verso il mondo dello sport. Se non ci sono interventi immediati che permettano alla società sportive e ai gestori di palestre e piscine di credere ancora nel governo, non solo ci sarà il fallimento totale, ma è prevedibile una protesta inesorabile sui ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) È di oggi la notizia che il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani, lunedì 26 luglio, in seguito alla crescita del contagio da Covid-19, andrà a sospendere l’attività di palestre e piscine. Una notizia sconvolgente per il mondo delloitaliano. Ad intervenire sull’argomento, rilasciando dichiarazioni all’ANSA, è stato il presidente della FIN: “Il nuovo Dpcm dimostra la totale insensibilitàil mondo dello. Se non ci sono interventi immediati che permettano alla societàive e ai gestori di palestre e piscine di credere ancora nel governo, non solo ci sarà il fallimento totale, ma è prevedibile una protesta inesorabile sui ...

Comincia così lo sfogo di Flavio Di Silvestre, preside dell'istituto comprensivo Paolo Stefanelli, in via Enrico Pestalozzi, al Trionfale. Conti alla mano, "dei 24 contagi delle ultime due settimane, ...

