LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i tentativi di fuga, ci provano in tre

13.20 Il gruppo sembra lasciar fare. Abbiamo la probabile fuga di giornata: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) e Remy Mertz (Lotto Soudal). 13.18 Cavagna è riuscito a portarsi dietro due corridori: Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) e Remy Mertz (Lotto Soudal). Ancora pochi secondi per loro, altri ciclisti provano a portarsi sulla fuga. 13.16 Come sempre, primi chilometri velocissimi in gruppo 13.14 Il primo ad attaccare in maniera convinta è Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), ma per ora senza ...

