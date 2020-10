LIVE Venezia-Dinamo Sassari 50-44, Serie A basket in DIRETTA: bel primo tempo al Taliercio, padroni di casa avanti (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo, ci risentiamo tra poco per l’inizio della ripresa. 18.20 primo tempo molto godibile al Taliercio, dove l’Umana Reyer Venezia è avanti con il punteggio di 50-44 contro la Dinamo Sassari. padroni di casa che sono praticamente sempre stati in vantaggio e che si sono fatti preferire, sebbene lo scarto sia ancora ridotto. I principali protagonisti sono stati Michael Bramos da una parte ed Eimantas Bendzius dall’altra, entrambi a quota 17 punti. FINE primo tempo: Venezia-Sassari 50-44 50-44 Tanto spazio per Pusica, il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo, ci risentiamo tra poco per l’inizio della ripresa. 18.20molto godibile al, dove l’Umana Reyercon il punteggio di 50-44 contro ladiche sono praticamente sempre stati in vantaggio e che si sono fatti preferire, sebbene lo scarto sia ancora ridotto. I principali protagonisti sono stati Michael Bramos da una parte ed Eimantas Bendzius dall’altra, entrambi a quota 17 punti. FINE50-44 50-44 Tanto spazio per Pusica, il ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Venezia-Dinamo Sassari 31-24 Serie A basket in DIRETTA: ottimo primo quarto degli orogranata - #Venezia-Dinamo #Sassar… - zazoomblog : LIVE Venezia-Dinamo Sassari 31-24 Serie A basket in DIRETTA: ottimo primo quarto degli orogranata - #Venezia-Dinamo… - sportface2016 : #LBASerieA LIVE – Venezia-Dinamo Sassari, RISULTATO IN DIRETTA: segui gli aggiornamenti a partire dalle 17:30 - OA_Sport : LIVE Venezia-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - comunevenezia : ?? #BombaDay #Diretta ?? Concluse con successo le attività di disinnesco dell’ordigno della Seconda Guerra Mondia… -