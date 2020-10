LIVE – Trieste-Brindisi 76-79, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 ottobre 2020) Alma Trieste e Happy Casa Brindisi si affrontano nella quinta giornata di Serie A1 2020/2021. I pugliesi sempre guidati da Frank Vitucci hanno modificato il loro organico, ma nonostante ciò sono partiti molto bene ottenendo tre vittorie. Ottimo anche l’avvio di Trieste che sin dalla Supercoppa sta ben figurando. Domenica 25 ottobre alle ore 19.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Brindisi 76-79 FINISCE QUI Brindisi BATTE Trieste! 40‘- 2/2 dalla lunetta per Harrison: 76-79. 38‘- 2/2 di Willis dalla lunetta, 76-76. 38′– Tripla di Alviti per il ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Almae Happy Casasi affrontano nella quinta giornata diA1. I pugliesi sempre guidati da Frank Vitucci hanno modificato il loro organico, ma nonostante ciò sono partiti molto bene ottenendo tre vittorie. Ottimo anche l’avvio diche sin dalla Supercoppa sta ben figurando. Domenica 25 ottobre alle ore 19.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA76-79 FINISCE QUIBATTE! 40‘- 2/2 dalla lunetta per Harrison: 76-79. 38‘- 2/2 di Willis dalla lunetta, 76-76. 38′– Tripla di Alviti per il ...

