LIVE – Trento-Cremona 76-74, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 ottobre 2020) Dolomiti Energia Trento e Vanoli Cremona si affrontano nel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Trento al momento vanta un solo successo in un campionato partito in antitesi con quella che è finora la loro stagione europea. La Vanoli invece ampiamente sfavorita nella corsa retrocessione ad inizio anno, può già vantare due successi. Domenica 25 ottobre alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Cremona 76-74 40′ – SCIVOLA HOMMES! RUBATA DI SANDERS! APPOGGIO AL VETRO! 76-74 CON 7 SECONDI DA GIOCARE! 39′ – 2 su 2 di Poeta dalla lunetta: 74-74. 38′ ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Dolomiti Energiae Vanolisi affrontano nel posticipo della quinta giornata del campionato diA1al momento vanta un solo successo in un campionato partito in antitesi con quella che è finora la loro stagione europea. La Vanoli invece ampiamente sfavorita nella corsa retrocessione ad inizio anno, può già vantare due successi. Domenica 25 ottobre alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA76-74 40′ – SCIVOLA HOMMES! RUBATA DI SANDERS! APPOGGIO AL VETRO! 76-74 CON 7 SECONDI DA GIOCARE! 39′ – 2 su 2 di Poeta dalla lunetta: 74-74. 38′ ...

Ci pensa ancora Daulton Hommes a sbloccare i suoi, mentre Trento interrompe il buon momento e a fine terzo periodo è sempre a -11 (54-65). Riparte l'Aquila con due punti a testa di Williams e Conti e ...

Manca Davide Pascolo a una Dolomiti Energia che va alla ricerca del secondo successo stagionale in Serie A, dopo essersi sbloccata a Pesaro sette giorni fa. Quintetti: Browne, Morgan, Martin, ...

Ci pensa ancora Daulton Hommes a sbloccare i suoi, mentre Trento interrompe il buon momento e a fine terzo periodo è sempre a -11 (54-65). Riparte l'Aquila con due punti a testa di Williams e Conti e ...