Live – Non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti puntata del 25 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) Live – Non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 25 ottobre va in onda la settima puntata della terza edizione. Tanti gli ospiti che si susseguiranno nelle quattro ore di diretta. Morgan sarà in studio per parlare della proposta di candidatura a Sindaco di Milano. Rita dalla Chiesa per una sera tornerà a Canale 5, a lei è stato riservato lo spazio del Drive-In dove vedrà il film della sua vita con immagini inedite. Gina Lollobrigida torna al centro dell’attenzione per il suo discusso matrimonio. Un altro tema che sarà affrontato toccherà i VIP che in questo periodo così complicato si ritrovano senza soldi. In più, un altro personaggio ... Leggi su tvblog (Di domenica 25 ottobre 2020)– Non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 25va in onda la settimadella terza edizione. Tanti gliche si susseguiranno nelle quattro ore di diretta. Morgan sarà in studio per parlare della proposta di candidatura a Sindaco di Milano. Rita dalla Chiesa per una sera tornerà a Canale 5, a lei è stato riservato lo spazio del Drive-In dove vedrà il film della sua vita con immagini inedite. Gina Lollobrigida torna al centro dell’attenzione per il suo discusso matrimonio. Un altro tema che sarà affrontato toccherà i VIP che in questo periodo così complicato si ritrovano senza soldi. In più, un altro personaggio ...

fanpage : 'Non siamo ai numeri di Marzo, evitiamo di farci prendere dal panico' Così Franco Locatelli, Presidente del Consigl… - Parpiglia : Piazza del popolo, Roma. Ore 00.16. #live si chiama guerra. O chiamatela come volete. Spero che non scappi il morto… - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - Ginga60122628 : @TonyMartinFans Certo che lo sai, intendevo dire che magari non ti era capitato di vederlo correre live ?? Lui ha de… - nuitvjun : vabbè ho chiuso la live perché non ho voglia di piangere -