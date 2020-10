Live non è la d’Urso – Anticipazioni 25 ottobre – Gli ospiti (Di domenica 25 ottobre 2020) Live non è la d’Urso ci regala una nuova puntata nel prime time di Canale 5 del 25 ottobre 2020. Barbara d’Urso accoglierà in studio diversi ospiti, che come sempre si avvicenderanno fra sedie e sfere. Chi ci sarà? Le Anticipazioni di Live non è la d’Urso ci parlano delle emergenze sanitarie. Alla luce delle nuove restrizioni, il programma cambierà lo studio e aumenterà le distanze fra i vari ospiti. Fra questi troveremo Gina Lollobrigida, una delle ultime dive italiane. Live non è la d’Urso – Anticipazioni e ospiti 25 ottobre 2020 A Live non è la d’Urso si respira aria di novità. Non solo per i ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020)non è la d’Urso ci regala una nuova puntata nel prime time di Canale 5 del 252020. Barbara d’Urso accoglierà in studio diversi, che come sempre si avvicenderanno fra sedie e sfere. Chi ci sarà? Ledinon è la d’Urso ci parlano delle emergenze sanitarie. Alla luce delle nuove restrizioni, il programma cambierà lo studio e aumenterà le distanze fra i vari. Fra questi troveremo Gina Lollobrigida, una delle ultime dive italiane.non è la d’Urso –252020 Anon è la d’Urso si respira aria di novità. Non solo per i ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - fanpage : 'Non siamo ai numeri di Marzo, evitiamo di farci prendere dal panico' Così Franco Locatelli, Presidente del Consigl… - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - sunfjowersam : RT @HLNewsItaly: ?? Liam durante la live su Instagram: 'Louis avrebbe dovuto chiamarmi oggi, gli ho mandato un messaggio ieri e avrebbe dov… - _G_I_U_L_S : RT @zjmwith1d: La prossima volta le live di Liam guadatele per bene invece di sparare stronzate. Ha parlato solo di se stesso per un ora. I… -