LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Morbidelli trionfa e si rilancia per il titolo! Dovizioso 13°. Ezpeleta: “Calendario confermato” (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.10 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA MotoGP AGGIORNATA CARMELO Ezpeleta TRANQUILLIZZA TUTITI: “A VALENCIA E A PORTIMAO SI CORRERA'” LA CRONACA DELLA MOTO3 LA CRONACA DELLA MOTO2 13.48 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.46 Il problema è che solo Morbidelli sembra poter battagliare in gara con le Suzuki. Quartararo e Vinales da tempo veleggiano lontani dal podio, non ne parliamo per Dovizioso…Mir è favoritissimo per il titolo, ma un eventuale errore riaprirebbe tutto. 13.45 Mir, come previsto, dà una spallata importante al ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA GARA DI F1 DALLE 14.10 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICAAGGIORNATA CARMELOTRANQUILLIZZA TUTITI: “A VALENCIA E A PORTIMAO SI CORRERA'” LA CRONACA DELLA MOTO3 LA CRONACA DELLA MOTO2 13.48 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.46 Il problema è che solosembra poter battagliare in gara con le Suzuki. Quartararo e Vinales da tempo veleggiano lontani dal podio, non ne parliamo per…Mir è favoritissimo per il titolo, ma un eventuale errore riaprirebbe tutto. 13.45 Mir, come previsto, dà una spallata importante al ...

