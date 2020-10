Live Juventus-Verona 0-0 Colley | gol annullato | fuorigioco

(Di domenica 25 ottobre 2020) In attesa della sfida Champions contro il Barcellona, ladeve assolutamente pensare al campionato e ottenere i 3 punti per non perdere ulteriore terreno con la vetta. La novità di...

juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveVerona!?? QUI ?? - JuventusTV : Dalle 14:00 LIVE le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveVerona ??? Qui ? - sportli26181512 : Juventus-Verona, la MOVIOLA LIVE: annullato gol a Colley per fuorigioco: Juventus-Verona è il posticipo della quint… - fcin1908it : LIVE – Serie A, Juventus-Verona 0-0: annullato gol all’Hellas per fuorigioco di Colley -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Per la sfida contro la Juventus, Ivan Juric lancia Kalinic dal primo minuto (Di Carmine si è infortunato questa mattina). Sulla trequarti ci sono Zaccagni e Colley, mentre Tameze arretra in mediana ...LIVE Juve-Verona 0-0: Lovato chiude di testa su Bonucci Dopo la vittoria in Champions League, i bianconeri vogliono tornare ai tre punti anche in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello ...