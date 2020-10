LIVE Giro d’Italia 2020, Cernusco sul Naviglio-Milano in DIRETTA: Campenaerts fa registrare il nuovo miglior tempo (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Terzo tempo provvisorio per Cerny. 14.42 Nel frattempo conclude la prova e il suo primo Giro d’Italia Peter Sagan. 14.38 Parte Matteo Sobrero, dopo Ganna il miglior cronoman italiano presente in questo Giro. 14.35 nuovo miglior tempo per Campenaerts. 9″ meglio di Scotson. 14.30 Kamil Gradek fa il secondo miglior tempo provvisorio, mentre Campenaerts registra il primo tempo all’intermedio. 14.30 La top-5 provvisoria 1SCOTSON17.57,67 2BODNAR18.20,24 3DOWSETT18.22,87 4BRÄNDLE18.27,25 5DÉMARE18.54,48 14.26 Attenzione anche Josef Cerny, appena partito, che è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Terzoprovvisorio per Cerny. 14.42 Nel fratconclude la prova e il suo primod’Italia Peter Sagan. 14.38 Parte Matteo Sobrero, dopo Ganna ilcronoman italiano presente in questo. 14.35per. 9″ meglio di Scotson. 14.30 Kamil Gradek fa il secondoprovvisorio, mentreregistra il primoall’intermedio. 14.30 La top-5 provvisoria 1SCOTSON17.57,67 2BODNAR18.20,24 3DOWSETT18.22,87 4BRÄNDLE18.27,25 5DÉMARE18.54,48 14.26 Attenzione anche Josef Cerny, appena partito, che è ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - giroditalia : 21 riders leading the race. Gap 4'50''. ????Follow live - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'07'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live ?? - UgoBaroni : RT @giroditalia: ??The last decisive Stage of the #Giro has started! ??L'ultima decisiva Tappa del #Giro è partita! ????Follow live https://… - Formula1WM : Giro 20/0 - Sorpasso di forza sul lungo rettilieno di Hamilton su Bottas. Il campione inglese si riprende la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro LIVE - Giro d'Italia, crono decisiva: il belga Campenaerts in testa. Alle 14.52 scatta Ganna La Gazzetta dello Sport LIVE - Giro d'Italia, la crono decisiva: Dibben il primo a partire, lo segue Sagiv

La sentenza del Sestriere — Nella 20esima tappa dell'edizione numero 103 del Giro d'Italia Geoghegan Hart ha preceduto allo sprint Jai Hindley. Per ultimo scenderà in strada la Maglia rosa Jai Hindley ...

Ciclismo: Il 5G di TIM protagonista al Giro d’Italia a Milano

Tim protagonista alla tappa finale del Giro d’Italia 2020 che si concluderà domenica prossima ... a 360 gradi e tradizionali, live e on-demand. Un’esperienza che darà ai visitatori la possibilità di ...

