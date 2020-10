LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 42-40, Serie A basket in DIRETTA: si riparte! Inizia un importantissimo terzo quarto (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-49 Due canestri di fila per le “Scarpette Rosse”: Shields mattatore. Timeout Fortitudo a 7′ dalla fine del terzo periodo. 44-45 Leday: Milano torna avanti grazie ai due punti dell’americano. 44-43 Botta e risposta sull’asse Sabatini-Shields, entrambi a segno. 42-41 Hines è monumentale, Roll è l’esecutore: il centro difende in maniera incredibile recuperando il pallone e ribaltando l’azione per il compagno, che va a segno da tre. RICOMINCIA LA PARTITA: AL VIA IL terzo quarto. Le cifre dei top scorerFortitudo: Aradori (20)Olimpia: Hines (8) SI VA ALL’INTERVALLO: Fortitudo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-49 Due canestri di fila per le “Scarpette Rosse”: Shields mattatore. Timeouta 7′ dalla fine delperiodo. 44-45 Leday:torna avanti grazie ai due punti dell’americano. 44-43 Botta e risposta sull’asse Sabatini-Shields, entrambi a segno. 42-41 Hines è monumentale, Roll è l’esecutore: il centro difende in maniera incredibile recuperando il pallone e ribaltando l’azione per il compagno, che va a segno da tre. RICOMINCIA LA PARTITA: AL VIA IL. Le cifre dei top scorer: Aradori (20): Hines (8) SI VA ALL’INTERVALLO:...

