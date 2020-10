LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: gara alle 14.10, Leclerc e la Ferrari credono nell’impresa (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTOGP Dalle 13.00 Il programma del GP Portogallo (25 ottobre) – La griglia di partenza del GP Portogallo – La cronaca delle qualifiche del GP Portogallo – La presentazione del GP Portogallo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Portogallo, 12° round del Mondiale 2020 di F1.Sul tracciato di Portimao godremo di un grande spettacolo, visto che per la prima volta il circuito lusitano sarà teatro di una prova del campionato. Il britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole-position. Il britannico non si ferma e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI MOTOGP D13.00 Il programma del GP(25 ottobre) – La griglia di partenza del GP– La cronaca delle qualifiche del GP– La presentazione del GPBuongiorno e bentrovati alladel GP del, 12° round del Mondialedi F1.Sul tracciato di Portimao godremo di un grande spettacolo, visto che per la prima volta il circuito lusitano sarà teatro di una prova del campionato. Il britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole-position. Il britannico non si ferma e ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 DIRETTA GP Portogallo 2020: Leclerc per il podio partenza alle 14.10 - #DIRETTA #Portogallo #2020:… - f1world_it : FORMULA 1 LIVE – GP PORTOGALLO: la gara in diretta streaming - infoitsport : LIVE F1 GP Portogallo, Qualifiche in diretta: Hamilton in pole, Leclerc stupisce - infoitsport : DIRETTA F1, GP Portogallo 2020 LIVE: nuova bandiera rossa! Contatto in curva 1 tra Verstappen e Stroll -