Live Benevento-Napoli 1-2 Petagna sfonda la rete | azzurri avanti

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il derby campano torna in serie A dopo due stagioni.si sfidano allo stadio Vigorito. Si gioca alle 15 (entrano in mille, tutti residenti nel Sannio) e i sentimenti sono...

zazoomblog : Benevento Napoli 1-1 LIVE: fantastico pareggio di L.Insigne - #Benevento #Napoli #LIVE: #fantastico… - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #BeneventoNapoli 1-2, #Petagna porta in vantaggio i suoi! - UgoBaroni : RT @SkySport: Benevento-Napoli 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #BeneventoNapoli 1-1, gol di Lorenzo #Insigne! - futbolinvestors : LIVE SERIA A ????: Benevento/napoli over 3.5 +130 .5u -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Benevento- Napoli non è soltanto l’unico derby campano in Serie A, ma è anche il derby tra i fratelli Roberto e Lorenzo Insigne nonchè la sfida tra Inzaghi e Gattuso, per anni compagni di squadra nel ...Il derby campano torna in serie A dopo due stagioni. Benevento e Napoli si sfidano allo stadio Vigorito. Si gioca alle 15 (entrano in mille, tutti residenti nel Sannio) e i sentimenti sono una cosa ...