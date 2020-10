Lieta notizia per Hilary Duff: sarà mamma per la terza volta (Di domenica 25 ottobre 2020) Hilary Duff mamma tris “Stiamo crescendo” scrive Hilary Duff su Instagram. La foto dell’annuncio social la ritrae abbracciata con il marito Matthew Koma. Diventano genitori tris! Si tratta del secondo figlio per la coppia, dopo la nascita della primogenita Banks Violet Bair. Per Hilary Duff, invece, si tratta del terzo. Con l’ex Mike Comrie ha già avuto il suo primo figlio, Luca. “Stiamo crescendo! Beh, io più che altro…” ha detto Hilary per annunciare la terza gravidanza. Il post pubblicato è un video boomerang con protagonista il suo pancione. Il post è stato poi condiviso dal marito Matthew Koma, che simpaticamente ha detto: “La quarantena è stata ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 ottobre 2020)tris “Stiamo crescendo” scrivesu Instagram. La foto dell’annuncio social la ritrae abbracciata con il marito Matthew Koma. Diventano genitori tris! Si tratta del secondo figlio per la coppia, dopo la nascita della primogenita Banks Violet Bair. Per, invece, si tratta del terzo. Con l’ex Mike Comrie ha già avuto il suo primo figlio, Luca. “Stiamo crescendo! Beh, io più che altro…” ha dettoper annunciare lagravidanza. Il post pubblicato è un video boomerang con protagonista il suo pancione. Il post è stato poi condiviso dal marito Matthew Koma, che simpaticamente ha detto: “La quarantena è stata ...

Shinrakygdr : @oriharakygdr -a causa della lieta notizia. << Proprio cosí, hanno un debito.>> Gli rispose quasi divertito il m… - xtheghovstofyou : vi do la lieta notizia che io e taehyung ci sposeremo. a breve farò la lista degli invitati con tutt* voi mutualin*… - zazoomblog : Ricordate Alessandra Tripoli la ballerina di “Ballando con le stelle”? La ritroviamo al settimo cielo e a breve la… - FrancescoGesua7 : RT @bobocraxi: Con il tramonto finale di Davigo non finirà il giustizialismo politico di cui è stato protagonista. Ma è pur sempre una noti… - GiulioVerro : RT @bobocraxi: Con il tramonto finale di Davigo non finirà il giustizialismo politico di cui è stato protagonista. Ma è pur sempre una noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lieta notizia Italia, El Shaarawy positivo al coronavirus. Poi la lieta notizia ilGiornale.it Hilary Duff aspetta il terzo figlio

L’attrice avrà un altro bebè con il marito Matthew Koma. Hilary Duff sta per diventare mamma per la terza volta: l’attrice avrà un altro bebè con ...

Il finale di stagione della fiction “Io ti cercherò”, con Alessandro Gassmann

In onda, lunedì 26 ottobre alle 21.25 su Rai1, l’ultima puntata di Io ti Cercherò, la coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, che anche questa settimana ha vinto la sfida Auditel. ( ...

L’attrice avrà un altro bebè con il marito Matthew Koma. Hilary Duff sta per diventare mamma per la terza volta: l’attrice avrà un altro bebè con ...In onda, lunedì 26 ottobre alle 21.25 su Rai1, l’ultima puntata di Io ti Cercherò, la coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, che anche questa settimana ha vinto la sfida Auditel. ( ...