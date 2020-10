Leverkusen-Augsburg lunedì | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 25 ottobre 2020) Primo posticipo del lunedì di questa stagione di Bundesliga e gli interpreti saranno ile l’ Augusta. Straripante la squadra di Bosz in Europa League nella sfida contro il Nizza; le aspirine sono stati deflagranti andando a segno 6 volte come nelle loro giornate migliori. Tutto l’attacco a segno, da Bellarabi ad Alario, per finire con Amiri e Wirtz. Ospiti che sono usciti sconfitti nettamente … InfoBetting: Scommesse Sportive e