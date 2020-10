L’Eredità delle donne | oggi si parla di emergenza sanitaria e ripartenza economica

Leggi su dire

(Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – Come si affronta la crisi economica innescata dal Covid-19? E dal punto di vista culturale? Come mai le donne appaiono più resistenti? E la nuova generazione, star del web e dei social, cosa ne pensa? Sono alcuni degli interrogativi e dei temi da cui partono gli incontri della terza giornata della terza edizione de L’Eredità delle Donne, domenica 25 ottobre, alla Manifattura Tabacchi di Firenze dal vivo, a partire dalle ore 11,30 (ingresso libero, su prenotazione), e on line in diretta sul canale tv del festival, dal portale www.ereditadelledonne.eu.