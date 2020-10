Lega Pro, svolta Eleven Sport: le gare del Palermo saranno visibili gratuitamente, ecco come vederle (Di domenica 25 ottobre 2020) Importanti novità Legate alla visione del campionato di Serie C.Lega Pro, parla Paolucci: “Covid? Dispiace per il Palermo, chiarisco un aspetto del regolamento”Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma di streaming Eleven Sport, il consiglio d’amministrazione della Lega Pro ha finalmente deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno della Lega di Serie C Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv britannica, che trasmetterà tutte le gare del campionato esclusivamente a titolo gratuito. Una vera e propria svolta per supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Importanti novitàte alla visione del campionato di Serie C.Pro, parla Paolucci: “Covid? Dispiace per il, chiarisco un aspetto del regolamento”Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma di streaming, il consiglio d’amministrazione dellaPro ha finalmente deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno delladi Serie C Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv britannica, che trasmetterà tutte ledel campionato esclusivamente a titolo gratuito. Una vera e propriaper supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo ...

