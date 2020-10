Leclerc quarto con Vettel 15° Ma quanto è bravo questo Principe

(Di domenica 25 ottobre 2020) A Portimao solo le due Mercedes e Verstappen fanno meglio del monegasco, nonostante tutto. Intanto Hamilton in pole dà la caccia al 92° successo che gli consentirebbe di staccare Schumi

marchess88 : Nelle qualifiche dell'#GPPortugal di #F1 @LewisHamilton su @MercedesAMGF1 è in pole position seguito dal compagno d… - EstebBeltramino : GP Portogallo, Bottas si illude, ma la pole è di Hamilton! Bene Leclerc, quarto #motori #automobilismo - EstebBeltramino : F1 GP Portogallo, pole di Hamilton! Battuti Bottas e Verstappen. Leclerc quarto #motori #automobilismo - dinoadduci : GP Portogallo, Bottas si illude, ma la pole è di Hamilton! Bene Leclerc, quarto - dinoadduci : F1 GP Portogallo, pole di Hamilton! Battuti Bottas e Verstappen. Leclerc quarto -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc quarto

Le novità tecniche funzionano. Quarto tempo per Charles a 4 decimi da re Lewis. Male Vettel. Se si calcola il distacco al chilometro, 94/100, la Ferrari non era mai stata così vicina alla Mercedes che ...16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP del Portogallo! Hamilton piazza la pole numero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimo Leclercl. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cor ...