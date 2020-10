Leclerc | ' La miglior Ferrari sin qui | fiero del lavoro del team'

(Di domenica 25 ottobre 2020) un Charlesmolto soddisfatto quello che ha commentato il quarto posto nel GP del Portogallo. Il monegasco dellapuò sorridere perché la posizione costruita in qualifica ha trovato ...

Leclerc appena giù dal podio al GP del Portogallo ... L'impressione che arriva dopo la gara di Portimao è che la Ferrari abbia fatto la miglior gara della stagione proprio in terra portoghese ...Charles Leclerc è contento per il quarto posto e che la Ferrari abbia confermato di essere migliorata con gli aggiornamenti anche in gara ...