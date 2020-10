Lecce, test negativi prima della gara con il Cosenza: chiesto lo slittamento alle ore 16 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Lecce, che in mattinata aveva segnalato le risultanze ai test dal ritiro di Rende a poche ore dalla gara contro il Cosenza in Serie B, in una nota ha comunicato che: “L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati nella notte nel ritiro di Rende, anche i due soggetti inizialmente positivi, sono risultati negativi al Covid-19. Quest’ultimi saranno, comunque, sottoposti ad ulteriori accertamenti, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario e dalla normativa vigente.” Inoltre il club pugliese “ha chiesto, inoltre, alla Lega B lo slittamento dell’inizio della gara Cosenza – Lecce per le ore ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il, che in mattinata aveva segnalato le risultanze aidal ritiro di Rende a poche ore dallacontro ilin Serie B, in una nota ha comunicato che: “L’U.S.comunica che, a seguito deimolecolari effettuati nella notte nel ritiro di Rende, anche i due soggetti inizialmente positivi, sono risultatial Covid-19. Quest’ultimi saranno, comunque, sottoposti ad ulteriori accertamenti, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario e dalla normativa vigente.” Inoltre il club pugliese “ha, inoltre, alla Lega B lodell’inizioper le ore ...

sportface2016 : #SerieB 2020/2021, #CosenzaLecce slitta alle 16: si attende l’esito dei test degli ospiti - A_Di_Marino : In @Lega_B la lunga notte dei tamponi per @OfficialUSLecce aiutato dalla Asl di Lecce per effettuare i test nel rit… - Leccezionaleit : Negativi i test molecolari per i due inizialmente positivi del Lecce - Leccezionaleit : Covid/ Lecce, test negativi in nottata - Leccezionaleit : Covid/ Lecce, test negativi in nottata -