Le Regioni a Speranza | “Contact tracing in difficoltà | stabilire scala di priorità”

(Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – Molte Regioni sono in difficoltà sul contact tracing, alla luce dell’aumento dei contagi, quindi è necessario stabilire una scala di priorità e ritarare gli interventi sulla base del carico di lavoro. Gli asintomatici, ad esempio, in caso di sovraccarico, non verranno più testati, o almeno non subito. Con una lettera inviata oggi al ministro della Salute, Roberto Speranza, il Presidente Stefano Bonaccini definisce ambito e perimetro della proposta avanzata ieri sera al Governo in relazione all’attività di contact tracing dalla Conferenza delle Regioni.